Tarragona ya ha renovado 5,5 de los 30 kilómetros de alcantarillado que se encuentran en mal estado

El Ayuntamiento de Tarragona a través de EMATSA ya ha renovado 5,5 kilómetros de la red de alcantarillado de la ciudad. Las actuaciones se iniciaron en enero y se tienen que alargar durante ocho años, hasta el 2033, con la previsión de renovar un total de 30 kilómetros de alcantarillado. Así, todavía quedan pendientes 18 kilómetros en que se encuentran en estado «grave» y 7 kilómetros más que están «muy graves», según ha detallado el consejero de Territorio, Nacho García.

La reparación se está llevando a cabo con un sistema de manguera continua que evita abrir una zanja en el suelo. De esta manera se reducen los plazos de ejecución y de ocupación de la vía pública que «provoca molestias en el vecindario», ha valorado García.