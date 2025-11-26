Tarragona refuerza la alianza institucional con Open Arms durante la visita del barco humanitario

El presidente del Puerto, Santiago J. Castellà, ha remarcado que esta es la tercera visita del barco a TarragonaCedida

Tarragona consolida su colaboración con Open Arms con la visita del barco de la ONG, que permanecerá en la ciudad hasta el 30 de noviembre. Esta semana, representantes del Ayuntamiento, la Diputació y el Port de Tarragona han reafirmado su compromiso con la entidad, considerada un referente en la defensa de los derechos humanos y el derecho a la migración.

Esta mañana se ha celebrado una reunión y posterior rueda de prensa con la participación del alcalde Rubén Viñuales; el presidente de la Autoritat Portuaria, Santiago Castellà; el diputado de Personas y Talento de la Diputació, Vale Pino, y el fundador de Open Arms, Òscar Camps. Camps ha agradecido “la buena acogida y el compromiso firme de las instituciones”, que ha calificado de clave tanto en el ámbito económico como en el pedagógico y social.

El alcalde Viñuales ha anunciado que el Ayuntamiento incrementará el convenio anual con Open Arms hasta los 75.000 euros para el 2026, tras aportar 50.000 el año pasado. Ha defendido que el apoyo municipal “es un ejemplo para los niños y para el mundo” y ha recordado que la financiación ha contribuido a tres misiones de salvamento desarrolladas este año en aguas internacionales.

Por su parte, el diputado Vale Pino ha subrayado que la Diputació colabora con Open Arms desde el 2016, con un total de 225.000 euros aportados hasta hoy, a los cuales se sumarán 45.000 euros más en 2026. Estos recursos se han destinado a la reparación de los barcos, el suministro de combustible y el mantenimiento de la actividad humanitaria en zonas de riesgo.

El presidente del Port, Santiago J. Castellà, ha remarcado que esta es la tercera visita del barco a Tarragona, un hecho que consolidaría “la vocación de acogida que comparten los puertos y Open Arms”. Castellano ha agradecido también la colaboración de Marina Port Tarraco, que facilita el atraque y la provisión de servicios durante la estancia de la embarcación.

Actividades abiertas a la ciudadanía

Durante toda la semana, la ciudadanía y escolares pueden visitar el barco y conocer de primera mano la tarea de la ONG. Ya se han confirmado 12 centros educativos, con un total de 755 alumnos. Esta mañana, estudiantes del Ciclo Superior de Salvamento y Socorrismo del Instituto Jaume I de Salou han participado en un simulacro de salvamento marítimo supervisado por miembros de Open Arms.

En el marco de la visita, este miércoles a las 18.30 h, el vestíbulo del Teatro Tarragona acogerá la proyección del documental To Kyma: rescate en el mar Egeo, seguimiento de un coloquio con Òscar Camps, en un acto abierto a todo el mundo.