Expertos aseguran en Tarragona que el uso de insectos en la alimentación empezará con piensos para animales

La introducción de los insectos en la alimentación humana está empezando a tomar forma en España y Europa, aunque todavía de manera muy gradual y con distintos grados de aceptación por parte de los consumidores. A pesar de los claros beneficios nutricionales y medioambientales señalados por la comunidad científica, el factor cultural y el rechazo social siguen siendo las principales barreras para su normalización.

Frente a esta situación, la estrategia elegida por gran parte del sector alimentario en 2025 es su incorporación progresiva a través de los piensos para animales. De este modo, se busca familiarizar a los ciudadanos con la nueva fuente de proteína de manera indirecta y, a la vez, sentar las bases para una futura integración en las dietas humanas.

Esta semana, Tarragona está acogiendo un congreso internacional en el que medio centenar de investigadores debaten los principales avances tecnológicos y retos científicos en la producción y aplicación de insectos en la alimentación. Este evento organizado por la Universidad Rovira i Virgili pone de manifiesto la importancia creciente del tema en la agenda europea y la urgencia de encontrar soluciones sostenibles para el futuro alimentario global.