Detenidos en Tarragona cuando intentaban vender 34 catalizadores sustraídos valorados en 20.000 euros

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de Tarragona detuvieron ayer a dos hombres de 31 y 75 años, como presuntos autores de un delito de receptación.

Los hechos tuvieron lugar durante la mañana, cuando agentes de paisano, que estaban haciendo tareas de prevención de delitos por el Polígono Industrial del Francolí, detectaron una furgoneta presuntamente vinculada en venta de catalizadores sustraídos.

Después de situarse discretamente cerca del vehículo, los agentes observaron que el conductor se quedaba en el interior mientras el acompañante bajaba repetidamente y se dirigía a una chatarrería próxima, de donde volvía con una gran cantidad de documentos.

Casi una hora más tarde, los sospechosos abandonaron el lugar y se trasladaron hasta otra chatarrería del Polígono Río Clar. Una vez allí, repitieron el mismo patrón, pero esta vez el acompañante salió del establecimiento empujando un carrito de la compra.

En aquel momento, los dos hombres abrieron la parte posterior de la furgoneta y empezaron a cargar una gran cantidad de catalizadores. Fue entonces cuando los agentes se identificaron como policías con el fin de detener la operación e identificarlos.

Ante las contradicciones de los dos individuos sobre el origen de los objetos, los mossos los trasladaron, junto con la furgoneta, a dependencias policiales.

Durante el cacheo del vehículo, los agentes localizaron 34 catalizadores que presentaban cortes efectuados con una sierra de metal, hecho que confirmaba que habían sido sustraídos. El valor total del material recuperado asciende cerca de 20.000 euros.

Por estos hechos, los detuvieron por un delito de receptación, concretamente por la venta de catalizadores robados. La investigación continúa abierta para averiguar la procedencia exacta del material. Los detenidos pasarán en las próximas horas a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Tarragona.