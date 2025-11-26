Abre una nueva tienda de ropa femenina en el Parc Central de Tarragona

Publicado por Daniel Cabezas Ramírez Creado: Actualizado:

Una nueva tienda de ropa ha abierto en el Parc Central de Tarragona. Se trata de Hoss Intropia, la primera tienda independiente de la marca en la ciudad, reconocida por su estilo femenino inspirado en la moda mediterránea, la artesanía y la atemporalidad de sus colecciones.

Hasta ahora, Hoss Intropia estaba presente en Tarragona dentro de la tienda Cortefiel de la Rambla Nova. La apertura en Parc Central supone un paso importante en su expansión y refuerza su vínculo con el territorio y sus clientes.

Francisco Lambea, gerente del centro comercial, ha destacado que “esta apertura no solo amplía nuestra oferta de moda, sino que también ofrece a los visitantes una experiencia de compra única, con colecciones que reflejan personalidad y autenticidad”.

El nuevo establecimiento incorpora además Slowlove como marca invitada, ampliando la propuesta de moda para las clientas. Con esta inauguración, Parc Central refuerza su capacidad para atraer marcas de prestigio y consolidarse como un referente comercial en Tarragona.