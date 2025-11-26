La 15.ª edición de Tallers Oberts Tarragona abre 30 espacios locales al público este fin de semana

La novedad destacable de este año es la integración de talleres que se ubican a fuera de la Parte AltaGerard Martí Roig

Vuelven los Tallers Oberts Tarragona, este fin de semana, con una 15.ª edición que permite conocer de cerca los espacios de creación, y el trabajo de artistas locales. Durante el 20 y 30 de noviembre, se podrán visitar hasta 30 talleres de un total de 61 artistas —tanto locales como invitados especiales— y de asociaciones sumadas al proyecto, repartidos por el centro de la ciudad.

Impulsado por Tallers 03 con el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, la edición de este año ha superado las expectativas duplicando el número de participantes de otros años. Lo que se busca es acercar las artes locales de muchas disciplinas—fotografía, joyería, cerámicas, escultura, pintura, moda, il·lustració...- a la ciudadanía.

Coincidiendo con el 20.º aniversario de la iniciativa, la novedad destacable de este año es la integración de talleres que se ubican a fuera de la Part Alta. En el listado de la 15.ª edición, que se puede consultado en el perfil de Instagram de Tallers Oberts Tarragona (@tallersobertstgn), también son locales del centro. Los horarios de visita son el sábado 29, de 11 a 14 h y de 16 a 20 h, y el domingo 30, de 11 a 14 h.

Esta 15.ª edición también contempla dos actos gratuitos además de las visitas, la presentación de la edición, celebrada el viernes 28, a las 20 h, en el local 12 Topos (Apodaca, 3); y la Fiesta de los Talleres Abiertos, el sábado a las 21 h, al Ecléctico (Trinquete Viejo, 3). En ambos actos tendrá lugar una pequeña exposición con obras de los artistas participantes.