SMHAUSA quiere adquirir un bloque en López Peláez en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consejo de administración del Servicio Municipal de Vivienda y Actuaciones Urbanas (SMHAUSA) votará, este jueves, la adquisición del edificio número 19 de la calle López Peláez. La adquisición de los tres pisos que tiene el bloque tendría un precio de transmisión de 323.242,23 euros, al cual se le sumaría el coste de rehabilitación de 134.830,20 euros. El presidente de SMHAUSA, Nacho García Latorre, ha puesto de relieve que «desde el gobierno municipal continuamos nuestra apuesta por aumentar el parque público de la ciudad, para contribuir a hacer frente a la problemática de la falta de vivienda, una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía. Además, reforzamos la oferta de pisos disponibles en el centro».

Los pisos, construidos en 1950, tienen una superficie real de 116 metros cuadrados construidos cada uno. La distribución de los tres es similar, disponen de una sala de estar-comedor, cocina, baño y tres habitaciones. La estructura actual permitiría la conversión de viviendas de tres a cuatro habitaciones. Con respecto a la situación de las viviendas, la estructura y la cubierta se encuentran en buen estado, dado que se han ejecutado refuerzos y sustituciones de vigas y se ha impermeabilizado la cubierta. Por otra parte, haría falta rehabilitar la fachada así como llevar a cabo una reforma integral que incluiría también la renovación de las instalaciones de agua y electricidad.