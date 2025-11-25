Un coche pierde el control y choca contra tres vehículos estacionados en Torreforta

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Un conductor perdió el lunes la tarde el control de su vehículo en la calle Montblanc en el barrio de Torreforta de Tarragona. Como consecuencia, el vehículo chocó contra tres coches que estaban estacionados causando daños de diversa consideración. Los hechos pasaron a las 19.30 horas y hasta el lugar del incidente se desplazó Guardia Urbana de Tarragona y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Por causas que se desconocen, el hombre perdió el control y chocó contra varios turismos aparcados. El conductor y la copiloto resultaron heridos leves y fueron trasladados por el SEM hasta el Hospital Joan XXIII.

Según ha confirmado la Guardia Urbana a Diari Més, el conductor dio negativo en la prueba de alcoholemia y al test de drogas.