Tarragona, la ciudad de España donde es más rentable alquilar un piso

Tarragona, según el último informe de pisos.com, lidera el ranking de rentabilidad bruta por alquiler entre todas las capitales de provincia españolas. La ciudad registra un 8,12% de rentabilidad, por encima de otras grandes capitales como Sevilla (7,32%), Barcelona (6,88%) o Madrid (5,42%).

En términos generales, la rentabilidad media del alquiler en España alcanzó en octubre el 6,91%, lo que supone un aumento de 1,04 puntos respecto al mismo periodo de 2024 (5,87%) y de seis centésimas respecto a septiembre de 2025 (6,85%).

Según los datos de pisos.com, el precio medio de compra de una vivienda tipo de 90 m² en España fue de 217.620 euros (2.418 €/m²), mientras que la renta media mensual alcanzó los 1.254 euros. Esto se traduce en un ingreso bruto anual de 15.055 euros, equivalente a la rentabilidad media mencionada.

El informe también destaca las capitales menos rentables del país: San Sebastián (3,81%), Palma (4,37%), Cádiz (4,6%), Pamplona (4,63%) y A Coruña (4,68%). Según Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, “la subida de los precios está expulsando a un porcentaje creciente de la demanda y la oferta no crece al mismo ritmo, lo que mantiene la presión sobre los precios y limita la disponibilidad de vivienda en alquiler”.

Barcelona y Madrid muestran también un comportamiento positivo, consolidando su posición como mercados de referencia. La ciudad condal destaca con un notable incremento de su rentabilidad, que pasa del 5,88% en septiembre al 6,88% en octubre, mientras que la capital española avanza del 5,31% al 5,42%.

Para quienes busquen rentabilidad máxima en el alquiler, Tarragona se presenta como una oportunidad destacada. La ciudad combina un mercado atractivo para inquilinos con precios de compra que aún permiten obtener un retorno superior al resto de capitales de provincia, situándose en la cúspide del ranking nacional de inversión inmobiliaria.