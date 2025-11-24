Vía pública
Sant Pere i Sant Pau contará con 73 nuevas lumbreras con tecnología LED
También se intercambiarán 38 lumbreras en la zona de la Muntanyeta del barrio
El Ayuntamiento de Tarragona ya ha iniciado los trabajos de renovación del alumbrado en diferentes puntos de Sant Pere i Sant Pau. En total se sustituirán 73 lumbreras en el barrio, que pasarán a utilizar tecnología LED. Además, también se intercambiarán 38 lumbreras en la zona de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau. El objetivo de la intervención es implementar un sistema de alumbrado de mayor rendimiento: menos potente, pero, al mismo tiempo, más eficiente.
La potencia de las instalaciones en Sant Pere i Sant Pau se reducirá de 17,75 kW a 3,34 kW (un 81,2%, aproximadamente). La actuación, además de mejorar las características lumínicas y mejorar la eficiencia energética, tendrá un impacto favorable tanto en términos de ahorro económico como de sostenibilidad: se aproxima (al momento de la redacción del proyecto) que supondrá un ahorro de consumo de 51.516 kWh / año y unos 7.668,91 € anuales. Además, a niveles de emisiones, se ahorrarán unos 18.032 kg CO₂ el año.
Estos trabajos están presupuestados junto con las intervenciones realizadas en la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Parque Francolí y diferentes puntos del centro de la ciudad, que en conjunto agrupan 279 lumbreras renovadas. En total, el importe de licitación de todas estas sustituciones es de 278.053,47 € (IVA incluido).