Sant Pere i Sant Pau contará con 73 nuevas lumbreras con tecnología LED

El Ayuntamiento de Tarragona ya ha iniciado los trabajos de renovación del alumbrado en diferentes puntos de Sant Pere i Sant Pau. En total se sustituirán 73 lumbreras en el barrio, que pasarán a utilizar tecnología LED. Además, también se intercambiarán 38 lumbreras en la zona de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau. El objetivo de la intervención es implementar un sistema de alumbrado de mayor rendimiento: menos potente, pero, al mismo tiempo, más eficiente.

La potencia de las instalaciones en Sant Pere i Sant Pau se reducirá de 17,75 kW a 3,34 kW (un 81,2%, aproximadamente). La actuación, además de mejorar las características lumínicas y mejorar la eficiencia energética, tendrá un impacto favorable tanto en términos de ahorro económico como de sostenibilidad: se aproxima (al momento de la redacción del proyecto) que supondrá un ahorro de consumo de 51.516 kWh / año y unos 7.668,91 € anuales. Además, a niveles de emisiones, se ahorrarán unos 18.032 kg CO₂ el año.

Estos trabajos están presupuestados junto con las intervenciones realizadas en la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, Sant Salvador, Parque Francolí y diferentes puntos del centro de la ciudad, que en conjunto agrupan 279 lumbreras renovadas. En total, el importe de licitación de todas estas sustituciones es de 278.053,47 € (IVA incluido).