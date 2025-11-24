La Bóta y Divax desvelarán el disfraz del Carnaval 2026 con una cena y una sátira

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Bóta y Divax desvelarán el próximo 29 de noviembre el disfraz del Carnaval 2026. Por eso invitan en toda la ciudad a sumergirse en MortAventura, una experiencia carnavalesca gratuita y abierta a todo el mundo, con cena incluida. La cita será a las 21 h en el Espacio de Entidades del Serrallo, en el Moll de Pescadors, 1, Tarragona.

El encuentro servirá para presentar el disfraz del Carnaval 2026, en un ambiente donde la estética decadente y la sátira —seña de identidad de La Bóta- marcarán el tono de la noche.

Con el humor irreverente de La Bóta y el sello estético de Divax, MortAventura promete una noche donde la crítica social, la exageración y el espíritu carnavalesco volverán a demostrar que la sátira no sólo no está en peligro... sino que disfruta de una salud espléndida.

Para ayudar a preparar la cena y la acogida, hay que inscribirse antes del 26 de noviembre rellenando un FORMULARIO.