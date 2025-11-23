Dos personas heridas y sólo un carril abierto por una salida de vía en la AP-7 en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Este mediodía se ha registrado un accidente en el punto kilométrico 242 de la AP-7, en Tarragona, cuando un turismo ha salido de la vía y ha volcado.

A consecuencia del siniestro, dos personas han resultado heridas menos graves y han sido trasladadas al Hospital Joan XXIII de Tarragona.

El tráfico se ha visto afectado temporalmente, con sólo un carril abierto en dirección norte, provocando retenciones de unos 2 kilómetros mientras los servicios de emergencia atendían a los afectados y retiraban el vehículo implicado.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 12.51 horas y se han desplazado con 4 dotaciones hasta el lugar de los hechos, donde han estabilizado el turismo y han hecho maniobras de excarcelación para liberar a las dos personas que habían quedado atrapadas dentro del vehículo.