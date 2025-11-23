Atropello en el Anfiteatro de Tarragona: un vehículo invade la acera y golpea a una peatona

Imagen de la Guardia Urbana y el SEM en el lugar de los hechosJordi Sanvisens

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una mujer resultó herida ayer en torno a las 13 horas después de que un vehículo invadiera la acera en el vial Bryant, justo al lado del Anfiteatro de Tarragona, por motivos que todavía se están investigando.

Según fuentes policiales, el coche habría golpeado a la peatona mientras andaba por la zona, y en ningún momento la mujer quedó atrapada bajo el vehículo.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas de la Guardia Urbana y la ambulancia del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que atendieron a la víctima y la trasladaron al Hospital de Santa Tecla.

El incidente obligó a cortar temporalmente el tráfico mientras se retiraba el coche implicado y se aseguraba la zona.