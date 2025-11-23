Unas 200 personas participan en el festival de teatro ‘Ponent al carrer’ de Torreforta

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Unas 200 personas han participado en el festival de teatro de calle Ponent i acció ayer por mañana al barrio de Torreforta de Tarragona. Un proyecto artístico y comunitario que ha traído las artes de calle durante toda la semana al corazón del barrio y que ha concluido con la muestra de ayer.

«Estamos muy contentos de cómo ha reaccionado el barrio y creemos que esta dinámica demuestra que cuando se hace cultura gratuita la gente reacciona» ha explicado Guillem Fuster, de la cooperativa SPASA que promovió la iniciativa junto con el Ayuntamiento de Tarragona.

Durante cinco días, decenas de personas del barrio -muchas vinculadas a entidades locales- han trabajado colectivamente para repensar y transformar los espacios públicos a través de las artes escénicas. Este proceso participativo, impulsado por la cooperativa SPASA con el asesoramiento de La Perifèrica, quiere consolidar a un modelo de cultura comunitaria que conecte arte y cohesión social.

Ponent al Carrer es una iniciativa de SPASA en colaboración con el Ayuntamiento de Tarragona, los Centros Cívicos, a Peu de Carrer, La Perifèrica, y las asociaciones y vecinos de Torreforta.

Sobre SPASA

La cooperativa SPASA (Street Performing Arts Synergy Alliance) es una iniciativa nacida de Fira Tàrrega y el Aquelarre de Cervera formada por artistas y profesionales vinculados al mundo de las artes de calle. Su propósito es promover este tipo de expresión escénica en todos sus ámbitos: la formación, el apoyo a compañías y artistas, y la defensa activa de las artes de calle. Con sede en Tàrrega, SPASA ofrece talleres, residencias, laboratorios de creación y espacios de encuentro, con una vocación internacional y local al mismo tiempo.

Hace más de 4 años que organiza cursos especializados con compañías internacionales de referencia como Adrian Schvarzstein, Eléctrico 28, Adhok, Kamchàtka, Joan Català, Ondadurto Teatro, Caterina Moroni, entre muchas otras.

Ha colaborado con 20 compañías de 8 países diferentes y ha formado a más de 80 estudiantes de 15 nacionalidades. El equipo de SPASA cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en la calle como artistas y formadores. Esta trayectoria los ha dotado de un amplio conocimiento de las técnicas, lenguajes y metodologías específicas de las artes de calle, y permite adaptar cada formación a las necesidades de cada contexto.