Jordi Hereu: «Tarragona es la capital industrial del sur de Europa»

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha manifestado este viernes que «Tarragona es la capital industrial del sur de Europa» y ha destacado el «compromiso del Gobierno» con «el presente y el futuro» de su polo petroquímico.

Hereu ha participado en la jornada anual de la Asociación de Empresas Químicas de la provincia de Tarragona (AEQT), donde ha señalado que este sector es «una de las grandes potencias del país». «Tenemos que seguir trabajando en el futuro de esta industria», ha apuntado.

El ministro, que hoy cumple dos años al frente de la cartera de Industria y Turismo, ha resaltado «la fortaleza» de estos dos ámbitos y su «convivencia» ejemplar en Tarragona. «Las 34 empresas que formáis el AEQT sois un hub y tenéis mucha fuerza», ha apuntado.

Ha asegurado que es necesario que la industria tenga éxito para que «Europa pueda seguir defendiendo sus valores». «En este momento necesitamos autonomía en sectores estratégicos, no podemos deslocalizar aquello que es esencial», ha añadido.

Por eso, ha dicho, hay que reforzar la logística, con la implantación del Corredor del Mediterráneo, y hay que mantener la apuesta por las renovables y por iniciativas circulares como la reutilización y el almacenaje de CO₂.

«En Bruselas defendemos que la industria química es un sector esencial y que los hubs tienen que tener la consideración de lugares estratégicos», ha concluido el ministro.