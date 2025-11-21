Fin de semana frío y estable en Tarragona: sol al mediodía y noches frías

Publicado por Lydie Diatta Creado: Actualizado:

Tarragona encadenará la bajada de temperaturas de las últimas semanas de noviembre encarando un fin de semana marcadamente invernal, con madrugades frías, mediodías soleados y ningún rastro de lluvia, según la predicción del Meteocat. El tiempo se mantendrá estable tanto sábado como domingo, con variaciones leves de temperatura pero sin ningún fenómeno destacado.

La previsión para este viernes muestra un cielo completamente sereno durante toda la tarde, con máximas que han llegado a los 11–12 ºC. A partir de la noche, los termómetros inician un descenso constante hasta situarse en torno a los 5 ºC a última hora. El viento ha soplado moderado a lo largo de la tarde, con registros que han llegado a los 22–24 km/h, tal como indica Meteocat.

El sábado empezará con una madrugada de sólo 5 ºC, según los datos de Meteocat, un ambiente claramente de invierno. Con el paso de las horas sin embargo, el cielo se mantendrá sereno y el sol ganará protagonismo a partir de media mañana. Les máximas del día se situarán entre los 10 y 13 ºC, con un viento en general débil —por debajo de los 10 km/h—, algo que reforzará la sensación de calma atmosférica. A partir de media tarde, el cielo continuará claro y las temperaturas volverán a descender hasta los 7 ºC durante la noche.

Domingo: mediodía más suave y tarde con nubes

El domingo arrancará con algunas nubes bajas sin precipitación. Las temperaturas matinales rondarán entre los 7 y 8 ºC, levemente más altas que sábado. A media mañana el sol volverá a dominar, permitiendo que las máximas del fin de semana lleguen a los 15–16 ºC, especialmente en torno al mediodía, momento perfecto para abrigarse bien y disfrutar de alguna actividad al aire libre. Por la tarde reaparecerán algunas nubes, pero sin cambios en la situación de calma y con viento flojo, a pesar de algunos picos de entre 15 y 20 km/h en el centro del día.

Con un cielo estable, ausencia total de lluvia y temperaturas bajas, se prevé un fin de semana propio de invierno pero compatible para disfrutar fuera de casa, pero será imprescindible llevar ropa de abrigo, sobre todo a primera y última hora.