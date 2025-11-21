El calendario laboral en Tarragona para el año 2026: días festivos y puentes

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El calendario laboral de Tarragona para el año 2026 incluye un total de 14 días festivos, incluyendo selecciones del Estado, festividades autonómicas determinadas por la Generalitat de Catalunya (días festivos autonómicos), y dos elecciones locales específicas del Ayuntamiento de Tarragona (días festivos locales).

El año 2026, el ciudadano pierde dos festividades al caer el sábado: el 15 de agosto, día la Asunción, y el 26 de diciembre, Día de San Esteban En el caso de Tarragona, los días festivos locales, Sant Magí y Santa Tecla, caerán en miércoles.

Puentes y fines de semana largos

El calendario sugiere la posibilidad de disfrutar de cuatro fines de semana largos, aparte de la Semana Santa. Entre los cuatro festivos que caerán en lunes o viernes hay: el 1 de mayo, el 11 de septiembre y 25 de diciembre, los tres en viernes, y el 12 de octubre, que caerá en lunes.

Para los que quieran maximizar los días de descanso, los festivos situados en el martes o jueves permiten crear puentes muy ventajosos. El primer gran puente llegará ya al inicio de año, entre el 1 y el 6 de enero, cuando sea posible enlazar seis días seguidos de descanso pidiendo sólo dos días de vacaciones (el viernes 2 y el lunes 5). Una situación similar se dará en diciembre: con el 8 de diciembre (martes), pidiendo fiesta el lunes 7 se podrá disfrutar de un puente de cuatro días.

Un caso particular será el de San Juan, que en el 2026 caerá en miércoles y romperá la semana laboral. Los trabajadores que quieran aprovechar la circunstancia podrán solicitar los días 22, 23, 25 y 26 de junio, y obtener hasta nueve días consecutivos de descanso, contando los fines de semana antes y después de la festividad. A pesar de requerir cuatro días de vacaciones, puede convertirse en una oportunidad ideal para una escapada larga.

Finalmente, los festivos que caerán en sábado, como el 15 de agosto (Asunción) y el 26 de diciembre (San Esteban), no generarán un día extra de descanso para la mayoría de personas que trabajan de lunes a viernes. En cambio, aquellos que tienen turnos habituales en fin de semana sí que se podrán beneficiar.

Días festivos en Tarragona el año 2026