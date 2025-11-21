Sociedad
El calendario laboral en Tarragona para el año 2026: días festivos y puentes
Los días festivos locales de Tarragona, Sant Magí y Santa Tecla, caerán en miércoles
El calendario laboral de Tarragona para el año 2026 incluye un total de 14 días festivos, incluyendo selecciones del Estado, festividades autonómicas determinadas por la Generalitat de Catalunya (días festivos autonómicos), y dos elecciones locales específicas del Ayuntamiento de Tarragona (días festivos locales).
El año 2026, el ciudadano pierde dos festividades al caer el sábado: el 15 de agosto, día la Asunción, y el 26 de diciembre, Día de San Esteban En el caso de Tarragona, los días festivos locales, Sant Magí y Santa Tecla, caerán en miércoles.
Puentes y fines de semana largos
El calendario sugiere la posibilidad de disfrutar de cuatro fines de semana largos, aparte de la Semana Santa. Entre los cuatro festivos que caerán en lunes o viernes hay: el 1 de mayo, el 11 de septiembre y 25 de diciembre, los tres en viernes, y el 12 de octubre, que caerá en lunes.
Para los que quieran maximizar los días de descanso, los festivos situados en el martes o jueves permiten crear puentes muy ventajosos. El primer gran puente llegará ya al inicio de año, entre el 1 y el 6 de enero, cuando sea posible enlazar seis días seguidos de descanso pidiendo sólo dos días de vacaciones (el viernes 2 y el lunes 5). Una situación similar se dará en diciembre: con el 8 de diciembre (martes), pidiendo fiesta el lunes 7 se podrá disfrutar de un puente de cuatro días.
Un caso particular será el de San Juan, que en el 2026 caerá en miércoles y romperá la semana laboral. Los trabajadores que quieran aprovechar la circunstancia podrán solicitar los días 22, 23, 25 y 26 de junio, y obtener hasta nueve días consecutivos de descanso, contando los fines de semana antes y después de la festividad. A pesar de requerir cuatro días de vacaciones, puede convertirse en una oportunidad ideal para una escapada larga.
Finalmente, los festivos que caerán en sábado, como el 15 de agosto (Asunción) y el 26 de diciembre (San Esteban), no generarán un día extra de descanso para la mayoría de personas que trabajan de lunes a viernes. En cambio, aquellos que tienen turnos habituales en fin de semana sí que se podrán beneficiar.
Días festivos en Tarragona el año 2026
- 1 de enero: Año nuevo (jueves)
- 6 de enero: Reyes (martes)
- 3 de abril: Viernes Santo
- 6 de abril: Lunes de Pascua
- 1 de mayo: Fiesta del Trabajo (viernes)
- 24 de junio: San Juan (miércoles)
- 15 de agosto: La Asunción (sábado)
- 19 de agosto: Sant Magí (miércoles)
- 11 de septiembre: Diada Nacional de Cataluña (viernes)
- 23 de septiembre: Santa Tecla (miércoles)
- 12 de octubre: Día de la Hispanidad (lunes)
- 8 de diciembre: Día de Inmaculada (martes)
- 25 de diciembre: Navidad (viernes)
- 26 de diciembre: San Esteban (sábado)