Tarragona concentra una treintena de infraestructuras en zonas inundables

Tarragona cuenta con una treintena de infraestructuras, espacios patrimoniales y equipamientos públicos situados en zonas susceptibles de inundarse en episodios de lluvia extrema, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Estas señalan especialmente el frente marítimo y la desembocadura del Francolí, donde se concentran sectores industriales, portuarios y campings.

Los datos se han calculado utilizando un periodo de retorno de 100 años, que sirve para estimar la probabilidad que un episodio extremo se repita. Eso no quiere decir que las zonas indicadas se tengan que inundar necesariamente una vez cada 100 años, ni que pasará dentro de un siglo —podría darse en cualquier momento—, sino que pasará una vez, como mínimo, en este periodo de tiempo.

La EDAR y parte de las instalaciones del Port de Tarragona figuran en este grupo de riesgo muy elevado, igual que dos industrias químicas consideradas Seveso —Repsol Petróleo SA (Port) y Exolum—, que quedarían afectadas en un episodio de precipitaciones comparable a una DANA. También entran en esta categoría tres campings de la zona de Tamarit y la Móra, así como once espacios clasificados como patrimonio arqueológico. Entre los más vulnerables está la Necrópolis Paleocristiana, el Castillo y la Vila Closa de Tamarit, el Suburbium Occidental de Tárraco o la Vil·la del Mas dels Canonges, entre otros. Se consideran críticos también algunos elementos del patrimonio arquitectónico de la ciudad, como la Universidad Laboral, la Acequia Mayor, o el antiguo edificio de la Coca-Cola.

Con respecto a los equipamientos públicos, el informe sitúa con riesgo leve los institutos Pere Martell y Cal·lípolis. La Guardia Urbana también aparece dentro de una zona con riesgo bajo, mientras que el cuartel de la Guardia Civil se ubica en un área de riesgo grave. El peligro no sólo afecta infraestructuras, ya que el 3,9% de la población se encuentra en áreas con riesgo alta de inundación. Ante esta información, fuentes del Ayuntamiento aseguran que, aunque todavía no se ha terminado el estudio de inundabilidad del nuevo POUM, este incorporará escenarios de inundación más exigentes, elaborados conjuntamente con la ACA para «adaptarnos a escenarios extremos, que son cada vez más frecuentes».

Un problema que viene de lejos

«El problema viene de un mal planteamiento urbanístico histórico», afirma Sergi Saladié, doctor en Geografía y profesor en la URV. «Fuera de los cauces, que sí que están protegidos, los desbordamientos no siempre se han integrado en los planes urbanísticos. Muchas de las zonas construidas hace décadas ya estaban en áreas inundables, y eso ahora es difícil de revertir», explica. Saladié asegura que al conjunto del Camp de Tarragona, el 11% del suelo urbano se encuentra en zona inundable, unas 1.600 hectáreas, y que un 5% de los equipamientos están expuestos. «Puede parecer poco, pero este porcentaje representa 148 instalaciones», detalla.