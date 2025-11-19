Tarragona podrá disfrutar del mejor aceite del territorio en la 25.ª Fira DOP Siurana

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fira del Aceite DOP Siurana llega este año en su 25.ª edición y convertirá de nuevo la Plaza Corsini de Tarragona en un punto de encuentro gastronómico dónde degustar el aceite de catorce cooperativas del territorio. El acontecimiento se celebrará los días 28 y 29 de noviembre, con la participación del Consejo Regulador de la DOP Siurana, el Grupo Cooperativo Unión y Mercados de Tarragona, y con el apoyo del Ayuntamiento, el Gremio de Campesinos de Sant Llorenç i Sant Isidre y este año también de Tarragona Turismo.

La presentación se ha hecho en el Mercat Central de Tarragona, con la presencia de Montse Adan, presidenta de Mercados y consejera de Comerç, Ferran Huguet, vicepresidente de la DOP Siurana, Josep M. Aubareda, presidente del Grupo Cooperativo Unión, Pere Joan Salas, vicepresidente del Gremio de Campesinos, e Isabel Fuentes, presidenta de la Sección de la Piedad.

Este año, la Feria se amplía con una cooperativa más que la edición anterior, sumando un total de catorce cooperativas participantes: Cooperativa de Cabacés, Centre Oleícola del Penedès, Cooperativa de la Selva del Camp, Cooperativa de la Bisbal de Falset, Cooperativa de la Palma d’Ebre, Cooperativa de les Borges del Camp, Cooperativa de Maspujols, Cooperativa de Montbrió del Camp, Cooperativa de Riudecanyes, Cooperativa de Riudoms, Cooperativa d’Ulldemolins, Unió Brands, Olis de Catalunya i Cooperativa de Salomó.

Montse Adan ha destacado el carácter identitario de la Feria y su consolidación en Tarragona: “Estamos muy contentos de acoger una de las ferias gastronómicas más tradicionales de la ciudad. Celebrar sus 25 años denota la confianza de los tarraconenses y tarraconenses, muchos de los cuales esperan como agua de mayo esta cita anual”.

Por su parte, Ferran Huguet ha puesto de relieve la vertiente divulgativa y festiva de la Feria: “El objetivo es que los visitantes participen y disfruten, prueben diferentes aceites y valoren el producto del territorio. Este año habrá más premios y sorpresas”. Josep M. Aubareda ha recordado que la Feria ha dado voz a todas las cooperativas del Campo de Tarragona, impulsando un producto de excelente calidad y de proximidad.

Novedades y actividades destacadas

Con motivo del 25.º aniversario, la Fira contará con un encendido conmemorativo de los Diablos Voramar de Tarragona y dos actuaciones musicales el viernes y sábado. El concurso de alioli, estrenado el año pasado, celebra su 2.ª edición.

No faltará el tradicional sorteo “El teu pes en oli”, con premios de 5, 10, 15 y 20 litros de aceite, y como novedad, los paradistas del Mercat Central regalarán 1 vale de compra d'1€ por cada kg que pese a la persona ganadora. El sorteo se cerrará el sábado 29 a las 17.30 h en Plaza Corsini.

El vermú solidario de la Feria, en beneficio de la Gran Provisión del Banco de Alimentos, volverá a ser una de las actividades más esperadas, con la colaboración del Gremio de Campesinos y las cooperativas Unión-ORO del Campo y Montebrione.

Horarios de la Feria

En cuanto a horarios, se podrá empezar a disfrutar de la 25.ª edición el viernes 28 de noviembre, de 11.00 a 14.00 h y de 16.30 a 21.00 h, y el sábado 29 de noviembre de 10.00 a 14.00 h y 17.00 a 20.00 h. La inauguración tendrá lugar el viernes 28 a las 18.05 h en Plaza Corsini, una vez finalizado el carillón.