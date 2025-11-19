Pillado 'in fragntai' un ladrón en Tarragona que robaba gasolina de vehículos industriales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Un hombre de 43 años ha sido detenido este martes acusado de sustraer gasolina de camiones. Los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Tarragona lo detuvieron como presunto autor de un delito de robo con fuerza.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las doce de la madrugada cuando una patrulla fue alertada de la presencia de un desconocido en el interior del parking de una empresa ubicada en la carretera N-340, a su paso por Tarragona. Al llegar al lugar, los mossos iniciaron la búsqueda y acabaron localizando a un hombre escondido entre varios vehículos. El primero que les llamó la atención, fue el fuerte olor en gasóleo que desprendía el sospechoso, que llevaba encima una barrita metálica, mangueras de plástico y varias garrafas vacías.

Los agentes lo reconocieron rápidamente dado que acumula más de una cuarentena de antecedentes policiales y recientemente se lo había detenido por la sustracción de gasóleo de dos camiones.

Los mossos contabilizaron hasta diez vehículos que tenían los tapones de los depósitos de combustible forzados.Mossos

Al preguntarle sobre su presencia en el lugar, el hombre ofreció argumentos incongruentes y contradictorios. Seguidamente llevaron a cabo varias comprobaciones en la zona de estacionamiento de camiones y furgonetas de la empresa. Los mossos localizaron dos garrafas de 8 litros cada una llenas de gasóleo y seguidamente contabilizaron hasta diez vehículos que tenían los tapones de los depósitos de combustible forzados.

Segundo hecho en pocas semanas

Se da el caso que el pasado 5 de noviembre, el mismo ladrón fue detenido después de saltar la valla de acceso al parking de una empresa próxima, también situada en la carretera N-340. En aquella ocasión, en torno a las 23.45 horas, agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona, observaron a un hombre cuando iba y venía de unos contenedores de basura cerca de los cuales escondía garrafas llenas de alguna sustancia líquida.

Después de identificarse como agentes de policía y pedir el apoyo de otras patrullas de la Unidad de Seguridad Ciudadana, se efectuaron las correspondientes comprobaciones. Los mossos constataron que el sospechoso forzó los tapones de los depósitos de carburante de dos camiones de transporte de materiales y mercancías, aparcados en la zona exterior de la empresa. En ambos casos, encontraron los orificios tapados con un trapo y la base de una botella de plástico y restos de gasóleo en el suelo.

En este caso, pretendía llevarse cinco garrafas de ocho litros cada una cargadas con un total de 40 litros de gasóleo que también se pudo recuperar.

Está previsto que este hombre, nuevamente detenido la madrugada de ayer, pase durante el día de hoy disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.