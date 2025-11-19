Las fiestas de Santa Tecla, mejor programación de Fiesta Mayor en los Premios ARC 2025

El equipo del área de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona ha recogido el Premio ARC a mejor programación musical de fiesta mayor por las fiestas de Santa TeclaACN

Los Premios ARC 2025 de la industria musical del directo han coronado este miércoles a Svetlana como mejor artista emergente del año, en la gala celebrada en el Teatro Tarragona. La 23.ª edición del certamen ha entregado hasta una docena de galardones, entre los cuales también han destacado los mejor gira para Judit Neddermann & Pau Figueres y mejor gira de artista o grupo de autoría propia, para Lia Kali.

La industria también ha reconocido las fiestas de Santa Tecla de Tarragona como mejor programación de fiesta mayor, mientras que Nando Cruz ha sido premiado como mejor periodista musical. La presidenta de ARC, Raquel Bassas, ha valorado el carácter descentralizado de los premios y ha afirmado que el año que viene también se celebrarán en Tarragona.

La entidad que agrupa los representantes, promotores y mánagers de Cataluña ha repartido premios en doce categorías. El de mejor gira de artista para público familiar se lo ha llevado Xiula, mientras que la Orquestra Saturno ha ganado el de mejor gira de orquesta o grupo de baile. La mejor gira internacional ha sido para Juantxo Skalari & La Rude Band, y Piratas Rumbversions ha obtenido el de mejor gira de grupo de versiones.

Con respecto a los festivales, el de mejor programación de festival de medio y grande formado ha sido para el Festival Empremtes, de Barcelona; y el reconocimiento para el certamen de pequeño formato ha sido para el Festival Recòndit, que se celebra en el Pla de l'Estany. Finalmente, la mejor programación de sala de conciertos ha sido para la sala New Fizz, de Barcelona.

Reivindicaciones

En su discurso, la presidenta de la asociación ARC, Raquel Bassas, ha reclamado que la Generalitat destine el 2% de su presupuesto a Cultura así como un IVA reducido para los productos culturales. «Son medidas de justicia y sostenibilidad para garantizar el futuro del sector», ha subrayado. Asimismo, ha pedido que el decreto del ruido, más allá de garantizar el descanso de los vecinos, «también tienen que proteger la vida cultural» de los municipios. «Necesitamos normativas justas y realistas, que no pongan en riesgo la música en directo ni el trabajo de centenares de profesionales», ha concretado. Finalmente, ha expresado que «el futuro de la música en vivo dependerá de la capacidad trabajar juntos los músicos, las instituciones y el público».

Con respecto a los ganadores, Roc Bernadí, miembro de Svetlana, ha dado las gracias a todo el equipo que los acompaña desde el primer día y «que son los mejores». Tanto Judit Neddermann & Pau Figueres como Lia Kali no han asistido a la celebración y sus galardones los han recogido personas de su confianza.

Por su parte, Xiula ha destacado que intentan «que la música no sea blanca, que tenga contenido». «Necesitamos que los más pequeños nazcan cultos, fuertes, con valores y que no pase lo que está pasando en Palestina; y eso también depende de la música que hacemos los que nos dedicamos al sector familiar e infantil. Se está viendo una música poco politizada y ojalá haya una música más humana», ha señalado Jan Garrido, uno de los integrantes de la formación. La gala, conducida por Mar Grifoll, ha tenido también las actuaciones musicales de Kelly Isaiah, Lecocq, OKDW y Big Black Rhinos.