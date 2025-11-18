Sant Salvador celebrará un festival impulsado por las entidades del barrio

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Sant Salvador celebrará este sábado su primer festival, impulsado por las diferentes entidades del barrio. El Centro Cívico y el campo de fútbol serán los centros neurálgicos del acontecimiento, que unirá la cultura y el deporte en una jornada popular. «Queremos abrir el barrio en el resto de la ciudad. La idea nació con una carrera y se ha ido haciendo grande», expresó ayer Montse Adan, consellera de Promoción Económica, en el acto de presentación del certamen. Esta carrera es diferente de las habituales, ya que forma parte de la modalidad backyard. «Se hacen vueltas en un circuito de 6,7 kilómetros y es de resistencia. El corredor que haga más, gana. No sabemos cuándo acabará», explicaron los miembros de Natural DFN, la entidad que la organiza.

Más allá, se organizarán otras actividades, como una charla titulada Soy árbitra con A, a cargo de Libi Martínez, residente en el barrio y una de las pocas árbitras femeninas de balonmano a nivel nacional. Martínez pondrá en valor y reivindicará el trabajo de las mujeres en una profesión masculinizada para animar al colectivo femenino más joven a romper el techo de cristal que muchas veces sufren las mujeres.

Paralelamente, durante toda la tarde, de 15.30 h a 20.30 h, tendrá lugar el 7 tono punch, un concurso de rape en catalán que intercalará conciertos de música urbana de grupo 130 y la cantaautora Hirens, artistas ambos del barrio y exhibiciones de freestyle en diferentes idiomas hablados en Cataluña y en el barrio.

Rape en catalán

«Nos dimos cuenta de que en el barrio está muy presente la música urbana. Hay muchos cantautores y les queríamos dar un espacio», expusieron a los organizadores. La actividad irá a cargo de Tarragona Impulsa, Versembrant SCCL y Cataluña Freestyle. La noche cerrará con una actuación de baile y trajes de Carnaval de las comparsas de Aerodance y Disc45, y una exhibición de Flamenco.

El programa, que busca hacer ‘sentir y vivir Sant Salvador’ se completará hasta las 21.30 h, cuando tendrá lugar una cena popular y música en directo coorganizado por la U.D Sant Salvador y la Asociación de Vecinos. Entre las actividades infantiles destacan los Rincones de Juegos que estarán ubicados en el campo de fútbol de Sant Salvador y el taller Pinta tu máscara. Además, estará el servicio de canguratge Temps x cures que Centro Cívicos ofrece todos los sábados.