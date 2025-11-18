El Port de Tarragona recibirá 6,6 MEUR de fondo europeos para electrificar el muelle de Balears

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El Port de Tarragona recibirá 6.594.600 euros de fondo europeos para electrificar el muelle de Balears, un proyecto que costará en total cerca de 22 millones de euros. La Agencia Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente aportará dinero al Port de Tarragona para que implante el sistema OPS (Oneshore Power Supply). Se trata de una infraestructura que permitirá en los cruceros que atraquen en el muelle de Baleares puedan enchufarse a la red eléctrica terrestre durante su estancia en el puerto, y puedan apagar los motores auxiliares. Con estas instalaciones, el puerto espera «reducir drásticamente» las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la presencia de otros contaminantes.

Se prevé que los trabajos tengan una duración de 20 meses, desde su inicio. Actualmente, la Autoridad Portuaria de Tarragona ya tiene redactados los proyectos técnicos y está finalizando la redacción de los pliegues de licitación para abrir las licitaciones en los próximos meses. Con este calendario, el Port de Tarragona prevé disponer del sistema OPS del muelle de Balears plenamente operativo antes de 2030.