Política
Junts propone declarar hijo adoptivo de Tarragona el doctor Ramon Monegal Cerdà
El grupo municipal presentará una moción en el próximo plenario
Junts llevará al próximo plenario una propuesta por reconocer al doctor Ramon Monegal Cerdà como Hijo Adoptivo de Tarragona, a título póstumo. En declaraciones del portavoz de Juntos en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, «El doctor Monegal entendió la medicina como un acto de vocación y respeto. Puso a las personas en el centro. Dio prestigio en Tarragona. Es justo reconocer». «Aquella expresión tan tarraconense de ‘Yo nací en la Monegal’ da un sentido profundo a su herencia. No creó sólo un negocio, sino un espacio de humanidad, de trato personal y respeto. Este reconocimiento trata de hacer justicia a una persona y una institución sanitaria que acogió miles de tarraconenses y tarraconenses», añade el portavoz.
La moción presentada por Junts plantea iniciar el expediente para otorgar el título, así como adhesiones del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, entidades sanitarias, personas vinculadas y la organización de un acto institucional para homenajearlo.