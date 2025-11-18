Junts propone declarar hijo adoptivo de Tarragona el doctor Ramon Monegal Cerdà

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Junts llevará al próximo plenario una propuesta por reconocer al doctor Ramon Monegal Cerdà como Hijo Adoptivo de Tarragona, a título póstumo. En declaraciones del portavoz de Juntos en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Sendra, «El doctor Monegal entendió la medicina como un acto de vocación y respeto. Puso a las personas en el centro. Dio prestigio en Tarragona. Es justo reconocer». «Aquella expresión tan tarraconense de ‘Yo nací en la Monegal’ da un sentido profundo a su herencia. No creó sólo un negocio, sino un espacio de humanidad, de trato personal y respeto. Este reconocimiento trata de hacer justicia a una persona y una institución sanitaria que acogió miles de tarraconenses y tarraconenses», añade el portavoz.

La moción presentada por Junts plantea iniciar el expediente para otorgar el título, así como adhesiones del Colegio Oficial de Médicos de Tarragona, entidades sanitarias, personas vinculadas y la organización de un acto institucional para homenajearlo.