Inician una huida temeraria en motocicleta por Tarragona y acaban embistiendo un coche policial

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de la Región Policial Camp de Tarragona detuvieron ayer a un hombre y una mujer, de 38 y 34 años respectivamente, como presuntos autores de un delito de hurto y de atentado contra agentes de la autoridad. Al conductor también se le atribuyen los delitos de resistencia y desobediencia, conducción temeraria y un delito contra la seguridad vial para conducir sin permiso, ya que lo tenía suspendido por pérdida de vigencia y por una condena judicial que había incumplido.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 12.00 horas, durante un control preventivo de drogas y alcohol en la carretera N-340, en el término municipal de Tarragona. Al estar parada una motocicleta con dos ocupantes, el conductor hizo caso omiso de las indicaciones policiales y huyó a gran velocidad.

Las patrullas iniciaron un seguimiento inmediato y constataron que el vehículo circulaba de manera temeraria, con adelantamientos peligrosos, invasiones del carril contrario y desobediencia reiterada a las señales de los agentes.

En el dispositivo para interceptar la motocicleta, una patrulla de paisano detectó a los fugitivos accediendo al parking de un establecimiento comercial y alertó el resto de unidades. Cuando los mossos activaron las señales luminosas y ordenaron al conductor que bajara del vehículo, este intentó huir nuevamente. En la maniobra, la motocicleta embistió lateralmente el vehículo policial, perdió el control y cayó al suelo.

Durante la detención, la mujer agredió a los agentes mientras los dos gritaban y oponían resistencia. Una vez identificados, se confirmó que el conductor tenía 15 antecedentes policiales y el permiso suspendido por resoluciones administrativas y judiciales.

En el cacheo posterior, los agentes localizaron varios objetos relacionados con motocicletas, valorados en más de 1.000 euros, así como herramientas y material susceptible de ser utilizado en robos con fuerza. Las gestiones de investigación permitieron determinar que los objetos procedían de un hurto reciente en una tienda de accesorios para motocicletas.

Está previsto que los detenidos pasen en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.