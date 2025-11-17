Tarragona invertirá 1,5 MEUR en el Plan de asfaltado el 2026

Publicado por John Bugarin Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona invertirá 1,5 millones de euros en el Plan de asfaltado y plataformas únicas durante el 2026. Así se contempla en la propuesta de que ha elaborado el gobierno municipal para los presupuestos del próximo año. Durante este último tramo del 2025, ya se han impulsado dos intervenciones: la primera en la avenida Andorra, prácticamente acabada, y la segunda en los laterales de la avenida Roma. Estas obras han supuesto un coste total de unos 500.000 euros.

Además, están adjudicadas las obras de remodelación de Prat de la Riba, que se iniciará próximamente. El consistorio también licitó, el pasado mes de julio, las obras de rehabilitación del firme del vial principal del polígono Francolí por un millón de euros, aproximadamente. En los presupuestos de este 2025, ya hay una partida de 1,2 millones reservada para el Plan de asfaltado. Concretamente, para la segunda fase de la renovación de la calle Pere Martell y la mejora del pavimento en la rotonda de la avenida Catalunya con Antoni Maria Claret. También se han contemplado intervenciones en las calles Tortosa y Móra d'Ebre del barrio de Torreforta; en las calles Riu Anoia, Riu Onyar y Riu Garona de Campclar; y en las calles Illes Balears, Menorca, Gomera y Gran Canaria de La Granja. Algunas de estas ya se encuentran en proceso de licitación.

Con todas estas actuaciones en diferentes puntos de la ciudad, el Ayuntamiento calcula que se renovarán unos seis kilómetros de asfaltado, que suponen más de 64.000 metros cuadrados. De cara al 2026, el consistorio quiere invertir 1,5 millones de euros más en la renovación de otras calles. Tal como explicó Diari Més el pasado mes de marzo, el ejecutivo socialista tiene previsto que llegue a Bonavista el próximo año, y a Sant Pere i Sant Pau y Sant Salvador durante el 2027. El gobierno también quiere en los barrios de Levante próximamente.