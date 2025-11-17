Sociedad
Tarragona dispone de una biblioteca inédita: robots de cocina, muletas, herramientas o bicicletas
El 90% de los objetos de esta biblioteca han sido dados por vecinos y hacerse socios sólo cuesta cinco euros al año
En los estantes de la Biblioteca de les Coses de Tarragona no hay libros, sino robots de cocina, panificadoras, cestas de transporte para mascotas, artículos de escalada, sillas de ruedas, herramientas de bricolaje y para el jardín o bicicletas de préstamo para sus usuarios.
«Tenemos cosas que la gente no necesita cada día, pero sí de manera puntual porque quiere restaurar un mueble y necesita una pulidora o le han hecho una intervención y tiene que ir con muletas unos días», explica a EFE Amanda Pérez, responsable de esta peculiar biblioteca y miembro de la entidad impulsora, El Far Cooperatiu.
El 90% de los objetos de esta biblioteca han sido dados por vecinos, que en vez de tenerlos almacenados en casa o en el trastero prefieren ponerlos a disposición de quién los necesite. También hay cosas compradas por los bibliotecarios a través de una subvención de la Diputació de Tarragona.
«Hacerse socio cuesta cinco euros al año y te da acceso a todo nuestro catálogo, accesible a través de nuestra web -las reservas se pueden hacer en línea. Después hay cosas que tienen precios simbólicos, de uno a cinco euros la semana. Este dinero nos ayuda a sostener el proyecto y a mantener los objetos en condiciones», explica Pérez.
Como una biblioteca convencional
Esta biblioteca funciona como una de libros convencional, pero con objetos, apunta Pérez. Hay un apartado de herramientas, en las que destacan una sierra eléctrica, una caladora o una pulidora. Delante hay artículos cotidianos, como una plancha, una máquina de coser o una impresora para el ordenador.
El catálogo en internet amplía la oferta, con triángulos para el coche, ropa para esquiar, patinetes, pelotas de baloncesto, juegos de mesa, gafas de realidad virtual, aspiradoras, picadoras de carne y verdura, cochecitos de bebés, cascos de moto o un parasol para la playa.
El producto estrella estos días es una desbrozadora, que tiene lista de espera para prestarla. «Es una máquina más costosa y aparatosa, que seguramente no todo el mundo puede tener en casa. Estando prestada, otros usuarios nos la han solicitado también», comenta Pérez.
Proyecto creado en 2023
La Biblioteca de les Coses de Tarragona nació en el 2023, inspirada en la del distrito de Sant Martí de Barcelona. Primero se instaló en el Casal de Entidades del barrio de Sant Salvador y ahora se acaba de mudar a un local en el centro de la ciudad -la inauguración oficial será el 22 de noviembre.
Su filosofía se basa en la reutilización, la reparación y el reciclaje. «Fomentamos la idea de que no es necesario comprar todo lo que necesitas, sino que hay otras alternativas como el préstamo. Y también como a través de la capacitación propia, de cómo nos dotamos de herramientas y de conocimiento, podemos reparar las cosas que tenemos en casa y, por lo tanto, alargar la vida útil», indica Pérez.
La biblioteca ha incorporado recientemente una sección de bicicletas gracias a una colaboración con la cooperativa tarraconense l'Escamot.
«Reparamos bicis estropeadas o abandonadas a pisos y puntos limpios y aprovechamos piezas para ponerlas de nuevo en circulación y prestarlas», subraya a EFE el responsable de este apartado, Roger Vives.