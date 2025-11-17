Alquilar en Tarragona, cada vez más caro: se encuentra en el top cinco de ciudades catalanas donde más sube

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda de alquiler en la demarcación de Tarragona sigue subiendo. Según el último informe del Índice Inmobiliario de Fotocasa, Tarragona ciudad destaca con una subida interanual este octubre del 9,6%, Cambrils del 3,5% y Salou del 1,6%. Por otra parte, el municipio con mayor descenso interanual es Tortosa (-11,5%).

«El precio del alquiler consigue máximos históricos en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo. Nunca los inquilinos se habían enfrentado a niveles tan elevados. No obstante, después de tres años consecutivos de subidas récord, empieza a avistarse un cambio de tendencia. Por primera vez, el mercado muestra una evolución a dos velocidades: mientras las capitales más tensionadas empiezan a moderar su crecimiento por debajo del 10% son ahora las zonas rurales o menos pobladas, que todavía tienen un mayor margen de recorrido, las que registran incrementos de dos dígitos. Esta dinámica sugiere que el precio del alquiler podría estar cerca de su punto de inflexión. La dificultad creciente de acceso a la vivienda estaría limitando el margen de nuevas subidas», según Fotocasa.

Actualmente, el precio medio del alquiler en la demarcación de Tarragona alcanza los 10,74 euros por metro cuadrado, un valor todavía inferior a la media catalana (20,12 €/m²). Entre las cuatro ciudades donde el precio del alquiler por metro cuadrado más económico hay Tortosa con 7,29 €/m² en el mes.

La orden de las provincias con los incrementos interanuales es: Barcelona (15,0%), Lleida (13,0%), Tarragona (8,0%) y Girona (5,2%).