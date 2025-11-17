Laura Roigé, premiada por el Colegio de Economistas de Cataluña

Laura Roigé con el Premio a la Trayectoria Profesional, acompañada por Carles Puig de Travy, decano del Colegio de Economistas de Cataluña; Arnau Farré, presidente de la Seu de Tarragona y Miquel Àngel Fúster, anterior presidente.Cámara Tarragona

Laura Roigé, presidenta de la Cámara de Tarragona, ha visto reconocida su trayectoria profesional en el marco de la 30.ª edición de la Jornada de los Economistas, organizada por la Seu de Tarragona del Colegio de Economistas de Cataluña. Un acto que ha tenido lugar en el Seminario.

Cabe decir que Roigé ha sido distinguida este año, también, con la Creu de Sant Jordi y la Medalla al Trabajo Presidente Macià.

Laura Roigé es desde el 18 de diciembre de 2017 presidenta de la Cámara de Tarragona. De hecho, es la primera presidenta de la Corporación tarraconense desde su constitución hace cerca de 140 años.

Roigé es una persona con una amplia trayectoria dentro del tejido asociativo y empresarial de las Comarcas de Tarragona. Accedió al Pleno de la Cámara de Tarragona el año 1995 y al Comité Ejecutivo en el 2006. Ha sido vicepresidenta de la patronal Cepta y vicepresidenta y miembro del Comité Ejecutivo de Pimec.

Empresaria vinculada al sector del transporte y servicios en la hostelería, Laura Roigé ha compaginado esta actividad con la vertiente solidaria. Entre otras acciones fundó y dirigió La Lluna en un Cove, asociación destinada a proteger menores adolescentes en riesgo de exclusión y marginación social.

Ha focalizado su actividad en el fomento de la emprendeduría en femenino. Así en 1995 fundó la Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de las Comarcas de Tarragona, ADEE, que reunió además de 400 socias y que el año 2000 se integró a la Business Profesional Women Internacional, siendo cofundadora y vicepresidenta de la Federación BPW Spain.

Laura Roigé ha presidido el Fòrum Fem Talent y ha formado parte de la CEOE en representación de la Federación BPW Spain.

Entre los reconocimientos que ha recibido destacan la Placa Presidente Macià, otorgada por la Generalitat de Catalunya; la Clau d'Or de la Cámara de Tarragona, el Premio a la Trayectoria Empresarial de Fomento del Trabajo, el Premio Concordia 2023 a la trayectoria personal que otorga el Colegio de Agentes de Aduanas de Tarragona. La Creu de Sant Jordi, que recibió el mes de mayo de 2025 y la Medalla al Trabajo Presidente Macià, el 12 de julio de 2025.

En la actualidad es también miembro del Consejo de Administración del Port de Tarragona y miembro del Comité Ejecutivo del Consejo de Cámaras de Cataluña.