Condenan a 18 años de prisión al hombre que mató a otro en Campclar en marzo de 2024

El hombre acusado de matar otro en Tarragona en marzo de 2024 y su abogado al inicio de la vista de conformidad celebrada en la Audiencia de Tarragona.ACN

La Audiencia de Tarragona ha condenado a dieciocho años de prisión por un delito de asesinato al hombre que apuñaló varias veces a otro individuo en Tarragona el 3 de marzo de 2024. Fiscalía y la acusación particular pedían más de 20 años de prisión inicialmente. Este lunes, las acusaciones han pactado con la defensa la pena de dieciocho años.

La sentencia, que es firme, también impone cinco años de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse o aproximarse a los familiares del muerto durante 25 años. El condenado tendrá que indemnizar a cada uno de los tres hermanos y a la madre la cantidad de 50.000 euros. El crimen provocó varias protestas de los vecinos del barrio de Campclar y de los familiares para pedir justicia.

El 2 de marzo de 2024, el acusado estaba en la plaza Ponent de Tarragona cuando se encontró con la víctima y discutió. Según el escrito de acusación del ministerio público, la discusión se elevó y acabó con la víctima golpeando al investigado, hecho que provocó que este cayera al suelo. El investigado huyó y fue a buscar a su hermano con el objetivo de localizarlo. «Si lo encuentro me lo cargo», dijo a dos hombres.

El día siguiente, el procesado, con una pistola «real o simulada» localizó a la víctima en el exterior de un locutorio de la rambla de Ponent. Entonces, según el escrito del fiscal, sin que se pudiera defender y por «sorpresa», le propinó una puñalada al lado izquierdo y siguió agrediéndolo con el cuchillo, causándole dos heridas en la zona interna del brazo. «El acusado le propinó una apuñalada en el cuello y tórax, rompiendo el mango y dejándole la hoja clavada en el cuerpo», indica el ministerio público. Durante la agresión, el investigado también disparó la pistola sin que impactara en la víctima.

El hombre agredido intentó huir del lugar de los hechos recorriendo la rambla de Ponent, pero pocos metros después cayó desplomado entre uno de los vehículos aparcados. Las heridas afectaron a los vasos sanguíneos y al corazón y le causaron la muerte en torno a las doce del mediodía. El crimen provocó varias protestas de vecinos y familiares en el barrio de Campclar y ante la Audiencia de Tarragona para pedir justicia hasta que no se detuvo el autor de la muerte.

El acusado, que se encuentra en prisión preventiva desde el 11 de marzo de 2024, ha aceptado este lunes el acuerdo de conformidad. El presidente del tribunal de la sección cuarta del Audiencia Provincial ha leído la sentencia que lo condena a dieciocho años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, sin ninguno agravante ni atenuante. Al mismo tiempo, le impone cinco años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de los familiares de la víctima y de comunicarse durante un periodo de 25 años. Fiscalia solicitaba más de 20 años de prisión mientras que la acusación particular 23 años.

Con respecto a la responsabilidad civil, el condenado tendrá que indemnizar en 50.000 euros acada uno de los tres hermanos y a la madre del muerto. La sentencia es firme y no se puede recurrir.