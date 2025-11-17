La CE destina 26 MEUR para descarbonizar los puertos de Barcelona y Tarragona

Imagen de un barco en el Port de Tarragona.Port de Tarragona

La Comisión Europea ha anunciado este lunes que destinará 26,3 millones de euros de fondo comunitarios a proyectos para descarbonizar el transporte en España, principalmente en los puertos de Barcelona y Tarragona.

El dinero comunitario, una partida total de 600 millones para el conjunto de la UE, financiará el 30% por término medio de los 87,6 millones presupuestados para las once iniciativas con participación española.

En concreto, Bruselas dará apoyo a la instalación de 30 hidrogeneradores en la red española de carreteras, la electrificación de la terminal de contenedores BEST del Port de Barcelona y la creación de 106 puntos de recarga para autobuses urbanos del grupo Avanza.

También darán fondos para la puesta en marcha de sistemas eléctricos OPS para proveer barcos en el Port de Tarragona y financiará parcialmente una planta integrada para producir hidrógeno verde y proveer vehículos pesados en Valencia.

Además, España participará en varios proyectos paneuropeos de recarga ultrarrápida y redes transfronterizas, liderados por compañías como Zunder, Electra, Engie, Voltix o Mota-Engil, que instalarán puntos de recarga adicionales en territorio español dentro de corredores transeuropeos.

«Este importante apoyo de la UE a organizaciones públicas y privadas acelerará la transición del sector del transporte hacia un futuro sostenible», asegura en un comunicado la directora de la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente, Paloma Aba Garrote.

El paquete de subvenciones «demuestra la ambición de la UE de hacer de la movilidad de cero emisiones una realidad cotidiana», añade.