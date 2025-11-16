SODI estrena el videoclip de 'Temps Afegit' en el Nou Estadi en la previa del Nàstic – Marbella FC

Imagen del grupo durante la presentación del videoclip en el Nou Estadi Costa DauradaSODIO

El grupo tarraconense SODIO ha presentado este domingo, en primicia y ante la afición grana, el videoclip de su primer single Temps Afegit. La proyección se ha hecho en el videomarcador del Nou Estadi Costa Daurada durante la previa del partido de liga entre el Nàstic de Tarragona y el Marbella FC.

El videoclip, grabado íntegramente en el mismo estadio del club, ya se puede ver en el canal oficial de YouTube de la banda. Coincidiendo con el estreno, se ha celebrado un sorteo entre los asistentes, y durante la media parte se han entregado las cinco bufandas conmemorativas a los ganadores.

Una metáfora futbolística sobre no rendirse

Con este lanzamiento, SODI refuerza el vínculo entre música y espíritu deportivo. Temps Afegit habla de persistir hasta el último minuto, una metáfora extraída del mundo del fútbol que el grupo utiliza para describir momentos cotidianos en que cuesta cerrar una conversación o dar una historia por acabada.

«¿Quién no ha vivido nunca una conversación que se alarga peligrosamente?», explican desde el grupo. «Temps Afegit habla de eso: de aquellos instantes en que buscas la excusa para marcharse mientras haces ver que escuchas atentamente».

Un sonido fresco y orgánico

El single se ha grabado en Wood Wave Studio bajo la producción de Nacho Pascual y con Xavi Barrero como técnico de estudio, los dos exmiembros de Bongo Botrako. El tema respira un sonido orgánico y directo, sin artificios, con influencias de la escena inglesa y una clara apuesta por el retorno de las guitarras.

SODI busca «aquel sonido que te hace bailar en la habitación», con melodías pegadizas, guitarras afiladas y un espíritu festivo. «No sólo vuelven las guitarras, sino los grupos con guitarras», reivindican.

Juventud y proyección

Con una veintena de años, Evan Dedes (voz y guitarra), Naïm Lufti (bajo y voz), Jordina Gavaldà (batería), Eloi Genebat (teclado y voz) y Álvaro López (guitarra) forman una de las bandas jóvenes con más proyección del país.

Premiados con el Premio Juventud y la Votación Popular del concurso Sona9 de Enderrock, SODI ha conectado de manera natural con el público joven y mantiene una fuerte vinculación con la ciudad de Tarragona y con el Grupo Joven Niños de Tarragona.

Una bufanda para celebrar el estreno

Con motivo del lanzamiento, el grupo ha creado una bufanda especial que combina los colores del Nàstic y la bandera tarraconense, con referencias tanto al club como al nuevo single.

Inicio de nueva etapa con Rambla Discos

La presentación de Temps Afegit marca también el inicio de una nueva etapa con el sello Rambla Discos, que apuesta para impulsar talento emergente del territorio. SODI ya trabaja en nuevas canciones que verán la luz los próximos meses