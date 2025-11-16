Un millar de personas participan en la 15.ª Caminata Solidaria de La Muntanyeta en Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Cerca de 1.000 personas han participado este domingo, 16 de noviembre, en la 15.ª Caminata solidaria por La Muntanyeta que, un año más, ha tenido un gran éxito de participación.

La marcha, organizada por la Fundación La Muntanyeta, entidad adherida a la Xarxa Santa Tecla, tiene como objetivo defender los derechos de las personas afectadas de parálisis cerebral o etiologías similares de las comarcas de Tarragona y sus familias.

En la edición de este año se han recaudado 7.700 euros. En total se han inscrito 900 participantes, además de los usuarios y usuarias de La Muntanyeta y una veintena de voluntarias y voluntarios que han ayudado a la movilidad de las personas con silla de ruedas, entre los cuales había miembros d'Allibera Adrenalina.

La marcha ha empezado a las nueve y media de la mañana en la Rambla Nova ante el Teatre Tarragona y, después de recorrer la costa tarraconense, ha llegado a las instalaciones de la entidad, en el barrio de Sant Pere i Sant Pau, donde se ha hecho una jornada de puertas abiertas al exterior del centro para que todo el mundo pudiera conocer la tarea que se lleva a término.

Durante el trayecto, se ha disfrutado de la animación de la compañía Toc de Gresca y, una vez llegados al centro, de la actuación de DJ Abadia. La actividad ha acabado, pasadas las once de la mañana con un ambiente festivo y familiar, en el mismo punto donde se había iniciado, en el tramo final de la Rambla Nova de Tarragona.

Les personas que han completado el recorrido entero se han llevado una libreta mágica con logotipo de Pilarín Bayés. Desde la organización se quiere agradecer el apoyo de la Guardia Urbana y Protección Civil en su buen funcionamiento.

Este año, la caminata ha formado parte de la programación de actividades de la primera edición de Tarragona Marida, una feria gastronómica y vinícola, organizada por Mercados de Tarragona, que promueve la dieta mediterránea y la actividad física, en el marco del 25.º aniversario de la declaración de Tarraco como Patrimonio Mundial por la UNESCO, la distinción de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025 y el 15.º aniversario de la Dieta Mediterránea como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.