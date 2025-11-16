Herida leve al volcar con el coche en la N-240 en Tarragona

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Una mujer de 27 años ha resultado herida leve esta pasada noche en un accidente de tráfico en la N-240, en el punto kilométrico 2,5, a la altura de Tarragona. El aviso se ha recibido a las 23.55 h y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat.

El vehículo ha volcado y ha quedado atravesado en la vía, hecho que ha obligado a cortar la carretera en sentido Lleida. Cuando los Bomberos han llegado, la única ocupante del turismo ya se encontraba en el exterior. Los efectivos le han hecho una primera valoración y han comprobado que presentaba varios cortes en los brazos.

El Sistema de Emergencias Médicas la ha trasladado en estado leve al Hospital Joan XXIII de Tarragona. Los Bomberos han retirado el vehículo para restablecer la circulación.