Tarragona sale a la calle para reclamar un servicio de recogida de residuos digno

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Plaza Imperial Tarraco ha sido el punto de encuentro de centenares de vecinos de Tarragona que han salido a manifestarse contra el estado de dejadez y la limpieza insuficiente de las calles. Con pancartas, silbatos y gritos, los manifestantes han mostrado su descontento con la gestión actual del servicio de recogida de residuos, así como con la percepción de riesgo para la seguridad y la salubridad de la ciudad.

Aunque la nueva empresa de limpieza Urbaser sólo lleva diez días en servicio, muchos vecinos han señalado que eso no impide reclamar acciones concretas y visibles. “No para haber cambiado la empresa nos tenemos que dormir. Tarragona está muy sucia y se nota que la gente está fastidiada por toda la gestión que se ha hecho entorno este tema las últimas semanas" explica Jordi Castro, uno de los manifestantes.

A medida que la manifestación avanzaba por la Rambla, cada vez más ciudadanos se han ido sumando, creando una larga cola que ha ralentizado el tráfico.

El recorrido ha culminado en la Plaza de la Fuente, delante del Ayuntamiento, donde bajo el lema “Tarragona siempre nieta” los manifestantes han trasladado sus reivindicaciones. Varios representantes de asociaciones y entidades ciudadanas han leído un manifiesto, exigiendo que el alcalde, Rubén Viñuales, dé explicaciones. Los vecinos han pedido que los impuestos se destinen a mantener la ciudad limpia y que el Ayuntamiento asuma responsabilidades, más allá de delegarlas sólo en la empresa de limpieza.

La protesta ha acabado con los participantes dejando carteles reivindicativos en las escaleras del consistorio, un gesto simbólico que subraya la necesidad urgente de mejoras en el servicio de recogida de residuos de Tarragona y la voluntad ciudadana de hacerse escuchar.