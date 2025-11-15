Solidaridad y concienciación en el Serrallo con la III Caminata por el Ictus

Publicado por RedaccióN Creado: Actualizado:

Este sábado, el Serrallo ha sido el escenario de la III Caminata por el Ictus, un evento que ya se ha consolidado como un espacio de promoción de la salud cerebral en el territorio y que está organizado por la Unidad de Ictus del Hospital Joan XXIII. Más de 200 participantes han recorrido los cinco kilómetros del recorrido, en una jornada festiva que ha combinado solidaridad y divulgación, logrando recaudar más de mil euros en donaciones destinadas a actividades de apoyo a personas que han sufrido un ictus.

El punto de salida ha sido la pérgola del Moll de Pescadors. Allí, frente a la Cofradía, los asistentes han podido formalizar inscripciones y donaciones presenciales, así como adquirir boletos para la paella popular y la rifa solidaria. También se han ofrecido actividades divulgativas sobre prevención y actuación en caso de ictus, control de tensión arterial y testimonios de personas que han superado un ictus.

Una vez iniciada la marcha, els Xiquets del Serrallo han saludado a los participantes con un pilar. Al finalizar el recorrido, se ha celebrado una rifa solidaria con los premios aportados por comercios colaboradores y se ha servido una paella popular con más de 300 raciones.

La recaudación de este año se destina a la Asociación Sobrevivir al Ictus Tarragona, que impulsa actividades para las personas afectadas y sus familias. Jordi Masqué, presidente de la asociación, ha explicado que las personas afectadas “van guiadas cuando ingresan en el hospital, pero necesitan apoyo y experiencia cuando reciben el alta y deben continuar la recuperación en casa”.

Con tres ediciones celebradas, la Caminata por el Ictus se ha consolidado como una iniciativa de referencia que combina actividad física, sensibilización y apoyo comunitario, con un objetivo compartido: concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener una vida activa, identificar los síntomas para actuar rápidamente ante un ictus y ofrecer apoyo a las personas afectadas.