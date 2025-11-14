Un viaje solidario a la Tarraco romana a partir de la fotografía

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Celebrar el patrimonio y contribuir a una buena causa, estos son los dos objetivos de la exposición Tarragona 25. Se trata de una muestra colectiva organizada por el Rotary Club de Tarragona que recoge 40 fotografías, hechas por fotógrafos amateurs de la ciudad. Les piezas, como bien adelanta el nombre de la exhibición, celebran los 25 años de la declaración de Tarragona como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Estas se podrán adquirir por un precio de 50 euros, un importe que se destinará íntegramente a obras benéficas.

Concretamente, la recaudación se la llevará la Asociación de Amigos de Ruanda. Con los fondos obtenidos, la entidad financiará la construcción de pozos de agua potable a institutos del país africano. «Hay entre 1.700 y 1.800 estudiantes que no disponen actualmente de agua de boca a sus escuelas», explica Francesc Monguió, presidente del Rotary Club de Tarragona. Amigos de Ruanda es una asociación tarraconense sin ánimo de lucro que promueve proyectos de cooperación en educación y sanidad, como el mencionado programa de potabilización de escuelas rurales o las becas de estudio para jóvenes sin recursos.

De esta manera, apunta a Monguió, la exposición tiene una doble vertiente que la hace todavía más especial. Les Murallas, el Foro Provincial, el Circo, el Teatro, el Anfiteatro, el Puente del Diablo, la Pedrera del Mèdol... estos monumentos y muchos otros se convertirán en protagonistas en las paredes de la Galería de arte La Catedral, espacio que acogerá la muestra hasta el 14 de diciembre.

Transportarse al pasado

«El año 2000 la UNESCO declaró el conjunto arqueológico de Tàrraco Patrimoni Mundial de la Humanidad, reconociendo que los restos romanos de Tàrraco son de excepcional importancia en el desarrollo de la planificación y el diseño urbano romanos», recuerda la organización. «Hoy tenemos la oportunidad de viajar atrás en el tiempo y explorar momentos claves, con escenas que han marcado nuestra historia. A través de estas imágenes que se exponen, podremos entender mejor los acontecimientos que han configurado nuestro pasado y reflexionar sobre cómo estos recuerdos visuales nos ayudan a conocer nuestra identidad y patrimonio», afirman.

La inauguración de Tarragona 25 tendrá lugar hoy a las 19 horas. La entrada en la muestra será gratuita y esta se podrá visitar de lunes a sábado de 11 a 14 h y de 16 h a 19 h, y domingos y festivos de 11 a 14 h. Se puede acceder a la Galería desde el Pla de la Seu, 5 y la calle del Claustro, 7.