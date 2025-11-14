Desde el Instituto de Turismo Responsable se ha felicitado al equipo técnico municipal y todas las instituciones implicadas en la consecución del certificadoCedida

Tarragona ya forma parte de la red internacional de destinos comprometidos con un modelo turístico alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La ciudad ha obtenido la certificación Biosphere Certified, un distintivo otorgado por el Instituto de Turismo Responsable (RTI) que acredita su compromiso con un modelo turístico más equilibrado, respetuoso con el entorno y coherente con los valores de la comunidad.

Esta acreditación llega después de superar una auditoría externa exhaustiva que ha analizado la gobernanza turística, la gestión ambiental, la economía circular, la inclusión social y la calidad de los servicios que ofrece la ciudad. La validación sitúa Tarragona entre las destinaciones pioneras en Cataluña en sostenibilidad turística.

Bajo el lema “Tarragona, entre azul y verde”, el Ayuntamiento está desplegando un modelo ecoturístico impulsado por el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinación, financiado con fondo Next Generation. El proyecto apuesta por la transición verde y digital, la eficiencia energética y la competitividad del sector, con la mirada puesta en una estrategia a largo plazo.

La consejera de Turismo, Promoción Económica y Comercio, Montse Adan, celebra el hito: “El certificado Biosphere supone un paso firme e importante hacia el turismo que queremos para Tarragona: sostenible, responsable y alineado con los valores sociales y ambientales de nuestro territorio.”

Alineada con los ODS y con proyección internacional

La metodología Biosphere ha permitido en Tarragona conectar sus políticas y proyectos turísticos con los 17 ODS, generando indicadores que miden el impacto real en sostenibilidad. La ciudad se incorpora así a la comunidad internacional de destinaciones Biosphere, un espacio global que promueve un turismo responsable, regenerativo y basado en la mejora continua.

Desde el Instituto de Turismo Responsable se ha felicitado al equipo técnico municipal y todas las instituciones implicadas en la consecución del certificado. El distintivo es también una invitación para que otras destinaciones sigan este camino e incorporen la sostenibilidad como eje central de su modelo turístico.