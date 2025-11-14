Diari Més

Quema una furgoneta y otro coche resulta afectado por el fuego en Campclar

Los hechos han pasado cerca de la comisaría de los Mossos d'Esquadra

Imagen de la furgoneta incendiada en Campclar.

Imagen de la furgoneta incendiada en Campclar.Bomberos

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada del viernes en un incendio de vehículo en el barrio de Campclar de Tarragona. Los hechos han pasado a las 00.16 horas en la plaza de los Mossos d'Esquadra, cerca de la comisaría de la policía autonómica.

El fuego ha quemado una furgoneta y ha afectado parcialmente a un turismo que se encontraba aparcado al lado. Ninguna persona ha resultado herida. En el servicio ha trabajado una dotación terrestres de Bombers.

