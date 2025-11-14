Sucesos
Quema una furgoneta y otro coche resulta afectado por el fuego en Campclar
Los hechos han pasado cerca de la comisaría de los Mossos d'Esquadra
Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada del viernes en un incendio de vehículo en el barrio de Campclar de Tarragona. Los hechos han pasado a las 00.16 horas en la plaza de los Mossos d'Esquadra, cerca de la comisaría de la policía autonómica.
El fuego ha quemado una furgoneta y ha afectado parcialmente a un turismo que se encontraba aparcado al lado. Ninguna persona ha resultado herida. En el servicio ha trabajado una dotación terrestres de Bombers.