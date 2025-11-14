Quema una furgoneta y otro coche resulta afectado por el fuego en Campclar

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada del viernes en un incendio de vehículo en el barrio de Campclar de Tarragona. Los hechos han pasado a las 00.16 horas en la plaza de los Mossos d'Esquadra, cerca de la comisaría de la policía autonómica.

El fuego ha quemado una furgoneta y ha afectado parcialmente a un turismo que se encontraba aparcado al lado. Ninguna persona ha resultado herida. En el servicio ha trabajado una dotación terrestres de Bombers.