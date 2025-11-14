Una persona se tira al agua para ayudar a otra que no podía salir en la Punta del Morrot

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Una persona que paseaba por la Punta del Morrot de Tarragona no ha dudado en tirarse al agua al ver de que otra que se encontraba mar adentro tenía dificultades para salir. Los hechos han pasado a primera hora de la mañana en la zona que hay entre la playa de Capellans y la Llarga de Tarragona. Los Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques y Salvamento Marítimo se han movilizado hasta el lugar de los hechos.

Según explica Bombers, una persona ha alertado a los servicios de emergencias por dos personas que no podían salir del agua. Cuando han llegado al lugar se han encontrado a los dos implicados en la zona de las rocas, ya que el mar los ha empujado hasta allí. Los cuerpos de emergencias han conseguido sacarlos del agua y les han hecho una primera asistencia sanitaria.

El bañista ha resultado herido leve y ha sido trasladado hasta un centro hospitalario con síntomas de hiportérmia y algunos rasguños a causa del choque con las rocas.

Salvamento Marítimo ha movilizado su helicóptero y una embarcación neumática y Bombers ha enviado tres dotaciones terrestres.