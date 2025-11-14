El EMT y la Guardia Urbana refuerzan los protocolos de seguridad en los autobuses de Tarragona

Durante la sesión se han analizado los escenarios más habituales que pueden afectar a la seguridad de los usuarios y del personal conductorcedida

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) y la Guardia Urbana han mantenido este viernes una reunión de trabajo para intensificar la coordinación y actualizar los protocolos de seguridad del transporte público municipal. El encuentro llega después de varios episodios vandálicos recientes que han afectado autobuses de la red y que han comportado la detención de varios jóvenes.

La reunión, encabezada por la consejera de Movilidad y presidenta del EMT, Sonia Orts, y para representantes del comité de empresa, ha servido para revisar el protocolo interno de actuación ante situaciones de conflicto e incorporar mejoras propuestas por la plantilla. Por parte de la Guardia Urbana han asistido el inspector y sostcap Alberto Lacueva y el sostinspector Jordi Martí.

Durante la sesión se han analizado los escenarios más habituales que pueden afectar a la seguridad de los usuarios y del personal conductor. Tanto el EMT como la Guardia Urbana han destacado la buena coordinación actual y han reafirmado la voluntad de reforzarla para garantizar una respuesta rápida y efectiva en caso de incidencias. Según el EMT, esta revisión del protocolo representa un paso adelante para mejorar la experiencia de las personas usuarias y asegurar las mejores condiciones de trabajo del personal.

Detenciones por actos vandálicos y robos

La reunión se ha producido en un contexto marcado por actuaciones recientes de la Guardia Urbana. El cuerpo policial ha detenido a cuatro menores de edad relacionados con daños contra autobuses del EMT y robos a pasajeros. El 17 de octubre, dos jóvenes fueron arrestados por daños valorados en 6.000 euros. Un día antes, una conductora alertó de que un grupo de jóvenes había lanzado piedras contra un autobús a l'N-340, rompiendo dos cristales del vehículo.

A finales de octubre, la policía también detuvo a dos personas por sustraer objetos a usuarios del transporte municipal, mientras que otro menor está investigado por amenazas a dos trabajadores del EMT.