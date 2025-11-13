Radical Market vuelve a Tarragona con descuentos de hasta el 80%

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vuelve a Tarragona una de las citas comerciales más esperadas del año. Del 5 al 7 de diciembre, la Tarraco Arena acogerá una nueva edición del Radical Market Tarragona, la feria con descuentos mayor del territorio. El acontecimiento reunirá a más de 60 expositores y ofrecerá miles de artículos con rebajas de hasta el 80% en marcas de primer nivel. El horario será ininterrumpido, de 10 a 21 horas.

Los visitantes encontrarán una amplia variedad de productos: moda, calzado, accesorios, artículos para el hogar, descanso, gastronomía, cosmética y belleza, entre otros. Será también una ocasión ideal para adelantar las compras de Navidad y conseguir regalos a buen precio.

Entre las marcas presentes destacan Adidas, Nike, Ray-Ban, Calvin Klein, Pepe Jeans, Geox o Jack & Jones, así como firmas de moda vintage por todos aquellos que busquen piezas únicas. También habrá productos para el hogar, como sofás, pequeños electrodomésticos o utensilios de cocina, y una zona gastronómica con quesos, ibéricos, dulces artesanales y especialidades internacionales.

Para premiar la participación, la organización sorteará un cheque de 500 euros entre todos los asistentes, a los cuales se podrá intercambiar en cualquiera de los estands del recinto. El acceso a la Tarraco Arena (calle de Mallorca, 18) es sencillo tanto por si se va en vehículo privado como en transporte público —la línea 41 tiene parada en Pere Martell, 34.