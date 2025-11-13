Una persecución policial por la AP-7 acaba con dos detenidos en Tarragona para transportar hachís

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Área Regional de Tráfico de la Región Policial Camp de Tarragona detuvieron ayer a dos hombres, de 40 y 51 años, como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 11.35 h, cuando una patrulla detectó un vehículo sospechoso estacionado en el área de servicio situada en la confluencia de la C-14 con la AP-7, en el término municipal de Vila-seca. Al acercarse, el conductor arrancó bruscamente y huyó a gran velocidad por la AP-7 en sentido Tarragona.

Los agentes iniciaron un seguimiento y, con el apoyo de otra patrulla, consiguieron interceptar el vehículo al punto kilométrico 236, en el área de descanso del Mèdol (Tarragona). Antes de estar parado, el conductor desobedeció las órdenes de los agentes y condujo de manera temeraria para intentar escaparse.

Una vez identificados, los dos ocupantes manifestaron que habían salido de Alicante con destino al aeropuerto de Barcelona - El Prat. En el cacheo del vehículo, los agentes localizaron en el interior de una maleta cuatro piezas rectangulares y 166 cilindros de hachís. Este tipo de bultos son similares a los que se intervienen habitualmente en controles de pasajeros, ya que suelen ser ingeridos para transportar la droga dentro del organismo.

Estas cápsulas suelen ir recubiertas de materiales muy resistentes para evitar que se disuelvan en el estómago, pero una rotura accidental puede causar intoxicaciones muy graves e, incluso, la muerte.

Esta actuación se enmarca en los dispositivos preventivos que los Mossos d'Esquadra llevan a cabo en el territorio, con controles aleatorios y dinámicos orientados a prevenir y detectar delitos de todo tipo.

Los agentes trasladaron el vehículo a dependencias policiales y detuvieron a los dos hombres. Está previsto que pasen a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona en las próximas horas.