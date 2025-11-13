Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Ya han empezado los trabajos de sustitución del alumbrado de los barrios de Sant Salvador y Sant Ramon. Concretamente, se renovarán hasta 345 lumbreras (192 en Sant Salvador y 153 en Sant Ramon), las cuales implementarán el uso de tecnología LED que reemplazará los sistemas obsoletos de halogenuros metálicos y vapor de sodio. El nuevo alumbrado ofrecerá una menor potencia y un mayor rendimiento, sumado a una mejora en eficiencia energética y sostenibilidad. La intervención supondrá también la ampliación de dos lumbreras en Sant Salvador.

Estas actuaciones se agrupan con las tareas de renovación de las lumbreras de los entornos del Cementerio y la rotonda de Europa. Entrando en detalle conjunto de estas cuatro intervenciones, la potencia de las instalaciones se reducirá de 109,745 kW a 29,89 kW (un 72,8%, aproximadamente). La actuación, además de mejorar las características lumínicas y mejorar la eficiencia energética, tendrá un impacto favorable tanto en términos económicos como de sostenibilidad: se aproxima que supondrá un ahorro de consumo de 352.020 kWh / año y uno 48.499 € anuales. Además, a niveles de emisiones, se ahorrarán unos 123.213 kg CO₂ el año.

El importe de las obras en Sant Ramon, Sant Salvador, rotonda Europa y entorno del Cementerio es de 264.948,52 € (IVA incluido). Los trabajos seguirán durando las próximas semanas.

Estas intervenciones forman parte del proyecto de renovación del alumbrado de la ciudad, que actuará en otros puntos como la plaza Imperial Tarraco o Sant Pere i Sant Pau. Este proyecto ha sido objeto de la subvención de la convocatoria Alumbrados Singulares de l'IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) y su objetivo es impulsar Tarragona hacia un futuro más sostenible y eficiente, energéticamente y económicamente.