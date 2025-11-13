El Joan XXIII incorpora un nuevo bipedestador para rehabilitación gracias a la Caminata por el Ictus

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Universitario Joan XXIII ha incorporado recientemente un bipedestador para mejorar la recuperación de los pacientes que han sufrido un ictus. Esta máquina se ha podido adquirir gracias a las donaciones en motivo de la Caminata por el ictus del 2024, que celebrará una nueva edición este sábado.

El bipedestador permite que los pacientes hospitalizados puedan adoptar la posición de pie de manera segura y adaptada en las primeras fases de la rehabilitación. Esta herramienta facilita la movilización precoz y contribuye a mejorar la tolerancia a la carga, el tono muscular, el equilibrio y la percepción corporal, aspectos esenciales para una recuperación funcional óptima.

Los responsables del servicio han agradecido la implicación de las personas que tomaron parte en la convocatoria del año pasado y animan a todo el mundo a participar y a expresar su solidaridad participando en la nueva edición de la Caminata por el Ictus que tendrá lugar este sábado en el Serrallo.

Las inscripciones y las donaciones ya están abiertas en línea, y también se podrán hacer presencialmente el sábado a partir de las 09:30 delante del Poso, una hora y media antes de que arranque la caminata. Este año, el dinero que se recaudará irá a la Asociación Sobrevivir al ictus Tarragona.