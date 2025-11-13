Detienen a un ladrón en Tarragona que se subía a una cañería de gas para acceder y robar en tres domicilios

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Tarragona detuvieron ayer a un hombre de 18 años como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en interior de domicilio.

Los hechos se remontan en la madrugada del pasado 28 de octubre, cuando un individuo se subió por la cañería exterior del suministro de gas de un edificio de la calle Eivissa de Tarragona. Entre las 02.00 y las 07.00 horas fue ascendiendo hasta el sexto piso e intentó acceder a tres domicilios.

En una de las viviendas no consiguió entrar y en otro tuvo que huir cuando ya estaba en el interior al ser sorprendido por el propietario. Sin embargo, pudo acceder a un tercer domicilio de donde sustrajo un teléfono móvil, varias joyas, tarjetas bancarias y dinero en efectivo. En los tres casos accedió a través de puertas o ventanas de balcones que estaban abiertas o que acabó forzando.

A raíz de los hechos y de la inquietud generada entre el vecindario, los mossos iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor. Finalmente ayer, alrededor de las 12.25 h, los agentes lo localizaron y detuvieron en la plaza de la Font de Tarragona. Está previsto que el detenido pase en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.