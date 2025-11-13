Detenido en Tarragona por conducir una moto sustraída, sin permiso y con hachís encima

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona detuvo este miércoles por la tarde a un hombre de 20 años que conducía una moto sustraída y sin haber obtenido nunca el permiso, además de llevar cerca de 300 gramos de hachís encima.

Una patrulla que estaba haciendo un control estático en la calle Riu Llobregat observó una motocicleta que circulaba a una velocidad inadecuada, haciendo zigzag y avanzando a vehículos en lugares donde está prohibido. Los agentes lo persiguieron hasta que lo consiguieron parar en la calle Riu Siurana.

Después de identificarlo, comprobaron que la moto constaba como sustraída desde el 4 de noviembre. El vehículo no tenía ninguna llave para ponerlo en marcha o pararla, el sistema había sido manipulado y había sido sustituida por un objeto metálico.

En el cacheo superficial posterior, la patrulla le encontró 299 gramos de hachís en tres pastillas. Por todo ello, fue arrestado como presunto autor de los delitos contra la salud pública y contra la seguridad del tráfico, así como por hurto de vehículo de motor.