Desarticulan un grupo criminal que eludía pagar el IVA en la venta online de móviles en Tarragona

Agentes de la Guardia Civil y de la Agencia Tributaria durante el operativo.Guardia Civil

Publicado por ACN

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido a tres personas y han investigado dos más de una organización criminal que ofrecía por internet dispositivos electrónicos, sobre todo móviles y tabletas, y que había creado un entramado de empresas para simular que la venta a clientes localizados en el estado español se hacía desde Andorra para eludir el pago del IVA.

La investigación ha constatado que la actividad no se hacía en Andorra, sino en una nave ubicada en Jaén desde donde distribuían por mensajería los dispositivos procedentes de otros países europeos. Se calcula que el fraude a Hacienda supera los 4 millones de euros. Se han hecho cacheos en viviendas y locales comerciales ubicados en las localidades de Jaén, Coslada (Madrid), Tarragona y en Andorra. Los investigadores policiales atribuyen a la organización varios delitos contra Hacienda durante los ejercicios fiscales del 2019 en el 2024.

En los cacheos practicados en Andorra se localizaron las oficinas donde la sociedad simulaba trabajar, que se encontraban completamente vacías a pesar de intentar aparentar exteriormente que se desarrollaba una actividad comercial.

La investigación, que empezó en 2023, ha permitido intervenir numerosas cuentas bancarias utilizadas en el entramado, inmuebles y vehículos de alta gama, motonieves y motocicletas. En los cacheos domiciliarios se han localizado 70.000 euros en diferentes cuentas bancarias.

Después del cierre de la nave de Jaén a finales del 2023, la mercancía se siguió recibiendo y expidiendo a los clientes finales, a través de un almacén logístico en Coslada (Madrid).

La empresa principal del entramado se anunciaba como líder de ventas a internet en el sector. Como no pagaba ciertos impuestos, la organización disponía de un amplio margen comercial para ofrecer grandes ofertas a precios muy competitivos.

Este entramado permitía los miembros de la organización duro un tren de vida muy elevado y alguno de los líderes había llegado a tener ingresos de casi un millón de euros en alguna de las cuentas y gestionar grandes cantidades de criptomonedas.

Una vez localizados los presuntos autores, se les detuvo. El líder de la organización fue detenido en Andorra en el marco de una comisión rogatoria internacional.

La página web que utilizaban para vender los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos ha sido bloqueada por orden judicial.