Tarragona "actualiza" el precio de los jardines de infancia, que se encarecen entre 3,50 y 12,25 euros mensuales por término medio

La comisión de información y seguimiento de Hacienda del Ayuntamiento de Tarragona ha aprobado una modificación de las cuotas de los jardines de infancia municipales. El consistorio defiende que los precios públicos de estos servicios no se actualizaban desde el año 2021 y que los nuevos precios máximos - 185 euros para I1 y 320 euros para I0-, siguen siendo de los más bajos de Cataluña. Con la tarifación social por escolarización y servicios complementarios, la cuota media mensual de las familias se situará en 94 euros. El incremento medio mensual por familia, el curso que viene, será de entre 3,50 euros y 12,25 euros. Les familias más vulnerables (45%) pagarán 2,5 euros mensuales más y las familias con las rentas más altas (35%) pagarán 25 euros más cada mes.