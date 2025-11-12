La Tarraco Health Race 2025 bate récords de participación

Durante el acto también se ha presentado la nueva camiseta oficial de la THR 2025Cedida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Tarraco Health Race 2025 (THR) empieza su cuarta edición con un éxito de participación y novedades destacadas. La carrera, organizada por la Fundación Antonius Musa del Col·legi Oficial de Médicos de Tarragona (COMT) y Tarragona Deportes, se celebrará el domingo 30 de noviembre y ya ha superado las 1.000 inscripciones, unas 200 más que en la misma fecha del año pasado.

El acto de presentación se ha celebrado esta mañana en la sede del COMT, donde se ha destacado el crecimiento constante de la iniciativa y su papel como acontecimiento deportivo y solidario de referencia a la ciudad.

Entre las novedades de este año, destaca la Milla de los Niños, una vuelta en el circuito de la Vía del Imperio Romano diseñada para que los más pequeños vivan la experiencia de correr en un entorno festivo y saludable. Además, la caminata popular tendrá el mismo recorrido que la prueba de 5K, pasando por las calles más emblemáticas de Tarragona, con salida y llegada delante del COMT.

El Dr. Sergi Boada, presidente del COMT, ha subrayado que “la Tarraco Health Race es una manera de hacer salud en la calle, de unir deporte, prevención y compromiso social,” y ha celebrado la buena respuesta ciudadana: “El hecho de haber superado ya el millar de inscritos demuestra la consolidación de esta carrera.”

Por su parte, el consejero de Deportes y Salud Pública del Ayuntamiento de Tarragona, Mario Soler, ha destacado el carácter inclusivo y solidario de la iniciativa: “La Tarraco Health Race promueve la actividad física para hacer salud y, además, tiene un componente solidario muy importante. Todo el mundo que se apunta ya gana, porque contribuye a una buena causa.”

En esta edición, la recaudación se destinará a la Fundación Rosa Maria Vivar, dedicada a la investigación sobre el Alzhéimer. Su presidenta, Margarita Oliva, ha agradecido el apoyo recibido y ha recordado que “el Alzhéimer es una enfermedad que afecta cerca de un millón de personas al Estado español. Nuestro objetivo es frenar la expansión con más investigación|búsqueda y sensibilización.”

La Tarraco Health Race cuenta con el apoyo institucional de la Diputación de Tarragona, el patrocinio de Grup Oliva Motor, Medicorasse Med1, Clínica Mayol, Red Santa Tecla, Embriogyn, FIATC, Puerto de Tarragona, Beep y Mas d'en Bruno, y la colaboración de Marina Port Tarraco, Cruz Roja, Protección Civil, el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña y la Asociación Protectora de Animales y Plantas de Tarragona.